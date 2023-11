Crossy Road to gra zręcznościowa stworzona przez Hipster Whale, której rozgrywka przypomina klasyczną grę Frogger. W Crossy Road musisz unikać ruchu ulicznego, przeskakiwać kłody, omijać pociągi i zbierać monety. Upewnij się, że nie pozostaniesz nieruchomo zbyt długo, bo inaczej się usmażysz! W każdej grze Crossy Road otrzymujesz monety, które można wykorzystać do odblokowania nowych, ekscytujących postaci. Tylko na Poki możesz grać w Crossy Road wyłącznie online, za darmo w przeglądarce. Szukasz więcej gier do zagrania? Sprawdź naszą stronę Popularne gry. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się w bok lub do przodu. Nie stój na drodze nadjeżdżającym samochodom lub innym nadjeżdżającym obiektom.

Strona internetowa: poki.com

