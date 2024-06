Założona w 2007 roku firma VoIP.ms została zbudowana przez grupę profesjonalistów z branży IT i biznesu, którzy wierzyli, że istnieje lepszy sposób na udostępnienie usług telefonii internetowej firmom, które podobnie jak one potrzebowały rozwiązań komunikacyjnych wysokiej klasy. Dzięki zasadzie „przynieś własne urządzenie” VoIP.ms eliminuje ograniczenia i kosztowne trzymanie za rękę, które towarzyszą niektórym dostawcom usług telefonicznych. Dzięki temu VoIP.ms może w nieograniczony sposób skupiać się na utrzymaniu szeroko dostępnej i bogatej w funkcje usługi. Oprócz najlepszej na rynku platformy samoobsługowej telefonii w chmurze, VoIP.ms jest jednym z niewielu dostawców oferujących swoje usługi bez umowy zaręczynowej i po najlepszych cenach, a wszystko to przy wysokim poziomie usług i jakości.

Strona internetowa: voip.ms

