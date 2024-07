Platformy handlu społecznościowego - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Platformy handlu społecznościowego zwiększają sprzedaż online, wykorzystując kanały mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram i Twitter. Platformy te umożliwiają sprzedawcom interakcję i nawiązywanie kontaktu z kupującymi i wpływowymi osobami za pośrednictwem treści generowanych przez użytkowników, postów z możliwością zakupu, transmisji na żywo, poleceń, grywalizacji, a czasami technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) lub rzeczywistości wirtualnej (VR). Zespoły marketingowe wykorzystują oprogramowanie do handlu społecznościowego do projektowania i nadzorowania kampanii w mediach społecznościowych, natomiast menedżerowie produktu używają go do zapewnienia dokładności i zgodności udostępnianych danych z marką.