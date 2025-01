Oprogramowanie Chatbotów AI - Najpopularniejsze aplikacje - Serbia

DeftGPT

Dzięki DeftGPT możesz: * Uprość pisanie treści: DeftGPT umożliwia zadawanie pytań, uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi i prowadzenie interaktywnych rozmów z sztuczną inteligencją. Będziesz miał natychmiastowy dostęp do GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude z Anthropic i wielu innych botów. * Zarządzanie zespołem: DeftGPT upraszcza zarządzanie i rozliczenia, umożliwiając zapraszanie nieograniczonej liczby członków do konta organizacji. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie zwiększając ogólną produktywność. Ponadto dzięki naszemu planowi możesz ujednolicić swoje rozliczenia na jednym koncie, dla dodatkowej wygody. * Czatuj z dowolnym plikiem PDF lub dokumentem: od umów prawnych po raporty finansowe, DeftGPT tchnie życie w Twoje dokumenty. Możesz zadawać pytania, otrzymywać podsumowania, znajdować informacje i wiele więcej. Ponadto jest kompatybilny z różnymi formatami, w tym PDF, txt, docx, doc, a nawet eml! * Otrzymuj wyniki podobne do ChatGPT tuż obok wyszukiwarki Google: doskonałe narzędzie do uzyskiwania dokładnych i wiarygodnych wyników wyszukiwania obok Google. Pożegnaj nieistotne dane i uzyskaj precyzyjne odpowiedzi dzięki naszej inteligentnej integracji. Zoptymalizuj swoje wyszukiwanie dzięki DeftGPT! * Twórz treści w dowolnym momencie w przeglądarce Chrome: z łatwością twórz wyjątkowe treści w przeglądarce Chrome, naciskając dostosowany skrót. W ten szybki i łatwy sposób możesz tworzyć wyróżniające się i angażujące treści lub modyfikować istniejący tekst na potrzeby takich zadań, jak przeglądanie biografii w mediach społecznościowych lub kondensowanie artykułów. Możesz także dostosować skrót do swoich preferencji. * Korzystaj z DeftGPT w dowolnym miejscu: DeftGPT to idealne narzędzie umożliwiające bezproblemową integrację na różnych platformach. Używaj go w popularnych aplikacjach, takich jak Dokumenty Google, klienci poczty e-mail i media społecznościowe. Ponadto, dzięki swojej wszechstronności, DeftGPT bezproblemowo współpracuje z platformami takimi jak Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook i nie tylko.