Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker to usprawnione rozwiązanie do zarządzania urlopami, które bezproblemowo integruje się z popularnymi narzędziami do współpracy, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Google Workspace, lub jest dostępne bezpośrednio za pośrednictwem służbowej poczty e-mail. Upraszcza proces śledzenia płatnego czasu wolnego (PTO) za pomocą zaledwie kilku kliknięć, zwiększając przejrzystość i widoczność Twojego zespołu w czasie rzeczywistym. Dzięki narzędziu Vacation Tracker możesz zarządzać wnioskami urlopowymi w ciągu kilku godzin — jest to idealne rozwiązanie dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub wymagających precyzyjnego planowania. System obsługuje funkcję Time Off in Lieu (TOIL), umożliwiając pracownikom naliczanie urlopu w oparciu o przepracowane nadgodziny. Funkcje takie jak zastępcze osoby zatwierdzające zapewniają elastyczność poprzez delegowanie obowiązków związanych z zatwierdzaniem podczas nieobecności menedżera, a okresy niedostępności pomagają kontrolować wnioski urlopowe w krytycznych momentach. Funkcja rozliczeń automatyzuje gromadzenie urlopów w czasie, zapewniając dokładność i aktualność zapisów. Poznaj pełne możliwości narzędzia Vacation Tracker dzięki 7-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu, oferującemu dostęp do wszystkich funkcji pozwalających efektywnie i skutecznie usprawnić zarządzanie urlopami Twojego zespołu.