Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami - Najpopularniejsze aplikacje - Timor Wschodni

Freshteam to inteligentne oprogramowanie HR dla rozwijających się firm. Dzięki Freshteam możesz przyciągać, zatrudniać i wdrażać nowych pracowników, zwalniać odchodzących pracowników, zarządzać informacjami o pracownikach i czasem wolnym – wszystko w jednym miejscu. Freshteam pomaga przyciągać i pozyskiwać najlepsze talenty za pośrednictwem różnych kanałów - szybko konfigurowalnej witryny kariery, integracji z wieloma bezpłatnymi i płatnymi portalami pracy oraz kanałami mediów społecznościowych. Gdy kandydaci już do nas dołączą, rekruterzy mogą współpracować z menedżerami ds. rekrutacji, aby przeprowadzić z nimi rozmowę kwalifikacyjną i przeprowadzić z nimi rozmowę kwalifikacyjną, dzielić się opiniami, zostawiać sobie nawzajem notatki, a na koniec zatrudniać i przedstawiać oferty najlepszym kandydatom. Freshteam umożliwia także zespołowi HR wdrażanie nowych pracowników jeszcze przed pierwszym dniem pracy – niezależnie od tego, czy chodzi o wypełnianie formularzy, podpisywanie dokumentów czy rozdawanie podręczników, Freshteam może to zrobić kilkoma kliknięciami. Dodatkowo umożliwia także utworzenie listy zadań onboardingowych i przypisanie jej odpowiednim osobom. Możesz gromadzić wszystkie niezbędne informacje i tworzyć profile pracowników (które przekształcają się w katalog), zarządzać uprawnieniami dostępu do informacji i dokumentów pracowników itp. Oprogramowanie HR kompleksowo zajmuje się także urlopami pracowników, samoobsługą pracowników i menedżerów pracownikom zgłaszanie wniosków, przepływy pracy zatwierdzania przez menedżerów, raporty dotyczące czasu wolnego dla zespołów i całej organizacji, które dają szybki wgląd w nadchodzące urlopy, trendy w absencji i nie tylko. Aplikacje na Androida i iOS umożliwiają wykonywanie ważnych czynności w drodze. Freshteam jest częścią rodziny produktów Freshworks, obejmującej oprogramowanie do obsługi klienta Freshdesk, oprogramowanie do zarządzania usługami IT Freshservice, oprogramowanie Freshsales CRM itp. – obejmujące ponad 150 000 firm na całym świecie, w tym Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux i PharmEasy.