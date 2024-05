RAIDLOG.com to rozwiązanie do zarządzania projektami, które pomaga firmom śledzić i zarządzać ryzykiem, działaniami, problemami i decyzjami związanymi z ich projektami i portfelami. W przeciwieństwie do innych narzędzi PM skupiających się na planowaniu, RAIDLOG.com został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc 16 milionom liderów projektów na całym świecie w pomyślnej realizacji projektów poprzez zajęcie się pierwotnymi przyczynami niepowodzeń projektów.

