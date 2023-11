Realizuj projekty szybciej i zachowaj lepszą organizację dzięki projektom RisePath (dawniej PlanCentral). RisePath Projects to łatwa w użyciu aplikacja do zarządzania projektami i komunikacji zespołowej z menedżerem zadań, przechowywaniem plików i innymi funkcjami. Ta aplikacja do planowania projektów została zaprojektowana tak, aby była prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna, aby pomóc zespołom szybciej realizować projekty i zachować lepszą organizację.

Strona internetowa: plancentral.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji RisePath Projects. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.