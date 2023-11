BasicOps to zarządzanie projektami i zadaniami oraz wiele więcej. To prosta, ale potężna platforma, która pomaga zachować porządek i jasno określa, co należy zrobić, kiedy i kto. Dzięki BasicOps możesz tworzyć projekty, robić notatki na spotkaniach, przekształcać je w zadania dla siebie i swojego zespołu, wyznaczać terminy, korzystać z czatów online i łatwo uruchamiać rozmowy Zoom z poziomu czatu. Pracuj mądrze, pracuj szczęśliwie, pracuj tutaj: Twoja baza operacyjna. Zacznij korzystać z BasicOps ZA DARMO.

Strona internetowa: basicops.com

