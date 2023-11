Assign It To Me pomaga zespołom śledzić projekty oraz przeglądać raporty o stanie projektów i kondycji projektów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu menedżerowie mogą szybciej podejmować decyzje, zanim wystąpią problemy.

Strona internetowa: assignittome.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Assign It To Me. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.