Quixy to oparta na chmurze platforma transformacji cyfrowej No Code do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) i automatyzacji przepływu pracy. Quixy umożliwia użytkownikom biznesowym nieposiadającym umiejętności kodowania tworzenie nieograniczonej liczby aplikacji klasy korporacyjnej przy użyciu prostego projektu „przeciągnij i upuść”, dziesięć razy szybciej, co w konsekwencji zwiększa efektywność, przejrzystość i produktywność całej organizacji.

