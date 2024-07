Myko Ai to konwersacyjne narzędzie AI stworzone, aby w ciągu kilku sekund odpowiadać na wszystkie pytania zespołów sprzedażowych. Łączenie się z systemami takimi jak Salesforce, Hubspot i Snowflake — Myko to narzędzie do analizy biznesowej w języku naturalnym, zaprojektowane, aby pomóc właścicielom firm uzyskać odpowiedzi na ich pytania bez konieczności stosowania żadnego kodu SQL ani kodu. Użytkownicy analityki biznesowej mogą definiować i tworzyć kluczowe terminy i definicje swojej organizacji, aby ujednolicić metryki wśród użytkowników. Uzyskaj większe przychody, odkrywając dane pomiędzy swoimi pulpitami nawigacyjnymi.

Strona internetowa: myko.ai

