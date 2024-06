Kasookoo to oparte na chmurze rozwiązanie do telefonów biznesowych. Zamiast posiadania wielu linii telefonicznych i telefonów stacjonarnych, Kasookoo to aplikacja oparta na telefonie komórkowym i/lub komputerze stacjonarnym z wirtualną recepcjonistką, routingiem i przekazywaniem połączeń, połączeniami konferencyjnymi i tanimi połączeniami międzynarodowymi. Umożliwia to użytkownikowi zarządzanie całym zespołem pracowników za pośrednictwem posiadanych telefonów komórkowych, a także pozwala zespołowi na nieograniczone rozmowy wychodzące do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Strona internetowa: kasookoo.com

