Geokeo is developed from open source data available from various sources like- openstreetmap, geonames, natural earth etc and the geocoding engine takes features from nominatim, pelias etc. Multiple sources are analysed to bring more accurate results and also to improve the coverage of the data.

Kategorie :

Strona internetowa: geokeo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Geokeo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.