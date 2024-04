W krajobrazie sztucznej inteligencji dominują rozwiązania, które poświęcają integralność na rzecz mocy. Nie zgadzamy się na kompromis. Naszą misją jest uczynienie godnej zaufania sztucznej inteligencji światowym standardem. Aby przyspieszyć tę misję, uruchomiliśmy alternatywę open source dla sztucznej inteligencji czarnej skrzynki o nazwie Howso Engine. Jest to podlegająca audytowi platforma uczenia maszynowego, która zapewnia sztuczną inteligencję przełomową wyjaśnialność i wydajność. Zbudowaliśmy także korporacyjną platformę danych syntetycznych na platformie Engine o nazwie Howso Synthesizer. Jest to rozwiązanie, które pomaga firmom szkolić modele AI/ML na podstawie dokładnych, prywatnych i podlegających audytowi danych. Howso Engine i Synthesizer to dopiero początek, ale są już używane przez globalne instytucje finansowe, systemy opieki zdrowotnej i rządy na całym świecie. Tworzymy wysokowydajną sztuczną inteligencję, której możesz zaufać. Howso (dawniej „Diveplane”) zostało założone przez dr Mike’a Cappsa, dr Chrisa Hazarda i Mike’a Resnicka w 2017 r. We wrześniu 2023 r. firma zmieniła nazwę firmy wraz z wydaniem wersji Engine o otwartym kodzie źródłowym w krytycznym momencie krok w kierunku znaczącego wpływu społecznego.

Strona internetowa: howso.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Howso. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.