Google Earth to program komputerowy, który renderuje trójwymiarową reprezentację Ziemi w oparciu głównie o zdjęcia satelitarne. Program mapuje Ziemię, nakładając zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze i dane GIS na kulę ziemską 3D, umożliwiając użytkownikom oglądanie miast i krajobrazów pod różnymi kątami. Użytkownicy mogą zwiedzać kulę ziemską, wprowadzając adresy i współrzędne lub używając klawiatury lub myszy. Program można także pobrać na smartfon lub tablet, korzystając z ekranu dotykowego lub rysika do nawigacji. Użytkownicy mogą używać programu do dodawania własnych danych przy użyciu języka Keyhole Markup Language i przesyłania ich za pośrednictwem różnych źródeł, takich jak fora lub blogi. Google Earth może wyświetlać różnego rodzaju obrazy nałożone na powierzchnię Ziemi i jest także klientem usługi map internetowych. Niedawno firma Google ujawniła, że ​​Google Earth obejmuje obecnie ponad 98 procent świata i zarejestrował zdjęcia Street View o długości 16 milionów mil, co stanowi odległość, która mogłaby okrążyć kulę ziemską ponad 400 razy. Oprócz nawigacji w programie Earth Google Earth udostępnia szereg innych narzędzi za pośrednictwem aplikacji komputerowej. Dostępne są dodatkowe globusy Księżyca i Marsa, a także narzędzie do oglądania nocnego nieba. W zestawie znajduje się także gra symulująca lot. Inne funkcje umożliwiają użytkownikom przeglądanie zdjęć z różnych miejsc przesłanych do Panoramio, informacji dostarczonych przez Wikipedię na temat niektórych lokalizacji oraz zdjęć Street View. Internetowa wersja programu Google Earth zawiera także funkcję Voyager, która okresowo dodaje w ramach programu wycieczki, często prezentowane przez naukowców i dokumentalistów. Niektórzy postrzegają Google Earth jako zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa narodowego, co doprowadziło do zakazu programu w wielu krajach. Niektóre kraje zażądały zasłonięcia niektórych obszarów na zdjęciach satelitarnych Google, zwykle obszarów zawierających obiekty wojskowe.

Strona internetowa: google.com

