ZenTao to oprogramowanie do zarządzania projektami typu open source, opracowane przez EasyCorp. Jego główne funkcje to zarządzanie produktami, zarządzanie projektami, zarządzanie testami, zarządzanie dokumentami, śledzenie błędów, zarządzanie CI itp. Jest to profesjonalne zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM), obejmujące podstawowy proces tworzenia oprogramowania.

Strona internetowa: zentao.pm

