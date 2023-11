ProjeQtOr to oprogramowanie do zarządzania projektami typu open source, skupiające w jednym narzędziu wszystkie funkcje potrzebne do organizowania projektów. Jest prosty, łatwy w użyciu, a jednocześnie zapewnia maksimum funkcji zarządzania projektami. Jego cechą szczególną, oprócz kompletności, jest zorientowanie na jakość. Oznacza to, że możesz rejestrować wszystkie zdarzenia w swoich projektach, a tym samym uprościć przestrzeganie wiodących standardów zarządzania jakością, czy to ISO, CMMI, ITIL czy innych.

Strona internetowa: projeqtor.org

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji ProjeQtOr. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.