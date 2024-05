Questgen to generator quizów AI do generowania różnego rodzaju ocen, takich jak pytania wielokrotnego wyboru (MCQ), MCQ z wieloma poprawnymi odpowiedziami, pytania typu Prawda/Fałsz, wypełnianie pustych miejsc, pytania wyższego rzędu, pytania typu „dopasuj następujące” i quizy taksonomii Blooma itp. jednym kliknięciem. Możesz edytować i wprowadzać modyfikacje w wygenerowanym arkuszu przed wyeksportowaniem go w wielu dostępnych formatach, takich jak PDF, QTI, Moodle XML, CSV, tekst itp.

Strona internetowa: questgen.ai

