FloQast, dostawca platformy operacji finansowych i księgowych, stworzony przez księgowych dla księgowych, umożliwia organizacjom operacjonalizację doskonałości księgowej. Zaufany przez ponad 2600 zespołów księgowych – w tym Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom i Snowflake – FloQast usprawnia sposób pracy zespołów księgowych, umożliwiając klientom usprawnianie i zarządzanie programami zamknięcia finansowego, operacji finansowych i księgowych oraz zgodności. Dzięki FloQast zespoły mogą wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologii sztucznej inteligencji do zarządzania każdym aspektem zamknięcia miesiąca, zmniejszać obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów, zachować gotowość do audytów oraz poprawiać dokładność, widoczność i współpracę w całym dziale finansowym. FloQast konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce we wszystkich witrynach z recenzjami użytkowników. Dowiedz się więcej na FloQast.com.

Strona internetowa: floqast.com

