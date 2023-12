Wave to firma dostarczająca usługi finansowe i oprogramowanie dla małych firm. Siedziba firmy Wave znajduje się w dzielnicy Leslieville w Toronto w Kanadzie. Pierwszym produktem firmy był bezpłatny program księgowy online przeznaczony dla firm zatrudniających 1–9 pracowników, a następnie oprogramowanie do fakturowania, finansów osobistych i skanowania paragonów (OCR). W 2012 r. Wave rozpoczęła działalność w zakresie usług finansowych, początkowo oferując usługi Payments by Wave (przetwarzanie kart kredytowych) i Payroll by Wave, a następnie w lutym 2017 r. usługi Lending by Wave, które zostały już wycofane.

Strona internetowa: waveapps.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Wave. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.