Dashbot to oparta na sztucznej inteligencji platforma danych konwersacyjnych, zaprojektowana w celu wydobywania przydatnych wniosków z interakcji z klientami na dużą skalę. Służy jako strategiczne narzędzie do przekształcania wielokanałowych danych konwersacyjnych w celu zapewnienia lepszej obsługi klientów w różnorodnych przypadkach użycia. Dashbot ujednolica izolowane źródła danych w całej organizacji, wyciągając wnioski z ciemnych danych i ankiet klientów lub kształtując istniejące dane konwersacyjne w celu zwiększenia wydajności chatbota. Służy jako centralny węzeł, przekształcający nieustrukturyzowane dane konwersacyjne w ujednolicony, praktyczny format dla całej organizacji. Platforma jest wyposażona w narzędzia do automatyzacji niewymagające użycia kodu, które ułatwiają eksplorację danych i wydobywanie spostrzeżeń, umożliwiając zespołom skupienie się na działaniach opartych na danych w celu doskonalenia organizacji. Dashbot umożliwia wizualizację pełnej wielokanałowej podróży klienta poprzez integrację kanałów obsługi klienta, zwiększając w ten sposób optymalizację doświadczenia użytkownika. Jest używany w różnych branżach przez zespoły ds. obsługi klienta, zespoły konwersacyjne AI i zespoły cyfrowe w celu wprowadzania ulepszeń opartych na danych. Pomaga użytkownikom wykorzystać strategię „najpierw dane” i przyspieszyć innowacje poprzez optymalizację modeli danych przetwarzania języka naturalnego przy użyciu zaawansowanych możliwości uczenia maszynowego. Platforma umożliwia także wzbogacanie doświadczeń klientów i pracowników w celu uzyskania nieograniczonych możliwości konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: dashbot.io

