Cyfe, Inc. to samoobsługowa firma zajmująca się oprogramowaniem do analizy biznesowej oparta na chmurze, z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii. Firma znana jest ze stworzenia aplikacji Business Dashboard, przeznaczonej do analizowania, przekształcania i raportowania danych z różnych zintegrowanych źródeł analityki biznesowej. Jest to aplikacja freemium do śledzenia i monitorowania wszystkich wskaźników biznesowych w jednym miejscu. Chociaż jej główne rynki nadal znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Cyfe rozwija się na całym świecie i obecnie działa w 15 krajach na całym świecie.

Strona internetowa: cyfe.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cyfe. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.