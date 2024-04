FlytBase to platforma autonomiczności dronów klasy korporacyjnej, która w pełni automatyzuje przepływy pracy związane z gromadzeniem danych lotniczych. Przy niewielkiej lub żadnej interwencji człowieka użytkownicy mogą wykonywać zaplanowane i powtarzalne loty dronami BVLOS przy użyciu stacji dokujących, a wszystko to jest kontrolowane ze zdalnych centrów dowodzenia. Umożliwiając aplikacje i integracje oraz zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, niezawodność i skalowalność, platforma FlytBase umożliwia użytkownikom bezproblemową integrację autonomicznych dronów z przepływami pracy w przedsiębiorstwie. FlytBase zwyciężył w konkursie Global NTT Data Innovation Contest 2019 w Tokio w Japonii. FlytBase ukończył program Cisco Launch Pad Accelerator w 2017 roku i otrzymał nagrodę TiE50 Top-Startup od TiE Silicon Valley. ----- FlytBase został nagrodzony kilkoma wyróżnieniami za swoją innowacyjność: == Nagroda TiE50 w TiEcon Silicon Valley 2017 == „Najlepszy start-up”​ na TiEcon Pune 2017 == Startup roku – technologia, 2016; nagrodzony przez Startup Leadership Program == Wybrany spośród 45 najlepszych start-upów produktowych na InTech50, 2016 == Wybrany do programu TiE Nurture, 2016 == Wybrany spośród 11 startupów do udziału w programie GenNext Accelerator wspieranym przez Microsoft Ventures, 2016 == Zwycięzca TiECon Pune 2015 == Zwycięzca PuneConnect 2015

Strona internetowa: flytbase.com

