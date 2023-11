Infinity ECM to wielokrotnie nagradzana platforma do zarządzania biznesem, która zapewnia szybką cyfrową transformację IT przedsiębiorstwa i obejmuje ponad 15 w pełni zintegrowanych modułowych podsystemów systemów, których potrzebuje każda nowoczesna firma. Łączy w jednej platformie i jednym interfejsie rozwiązania takie jak: CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM Platforma Infinity ECM zdobyła prestiżową nagrodę EuroCloud Europe Award dla Najlepszego Systemu Europejskiego za rok 2017.

Strona internetowa: infinityecm.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Infinity ECM. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.