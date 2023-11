TeamDynamix oferuje zarządzanie usługami IT (ITSM) z zarządzaniem portfelem projektów (PPM) na połączonej platformie wraz z integracją przedsiębiorstwa i przepływem pracy za pośrednictwem iPaaS - platforma integracyjna jako usługa. Jest to platforma bezkodowa, którą można łatwo rozszerzyć na marketing, infrastrukturę, zasoby ludzkie i inne obszary – bez konieczności kodowania i tworzenia skryptów. TeamDynamix może pomóc w ulepszeniu świadczenia usług IT dzięki wsparciu ITIL, osiąganiu lepszych wyników projektów i wspieraniu transformacji cyfrowej.

Strona internetowa: teamdynamix.com

