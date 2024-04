SenseHawk to najlepsza aplikacja do instalacji fotowoltaicznych przeznaczona dla zespołów budowlanych i obsługi i konserwacji. Nowatorski pakiet oprogramowania SenseHawk oparty na GIS sprawia, że ​​zarządzanie aktywami fotowoltaicznymi jest tak proste, jak korzystanie z ulubionej mobilnej aplikacji mapowej. Jego narzędzia zwiększające produktywność i współpracę przechwytują i organizują dane dotyczące cyfrowego bliźniaka elektrowni słonecznej. Aplikacja integruje i wizualizuje dane, począwszy od dokumentów topograficznych i projektowych, po informacje o sprzęcie i aktywności na miejscu. Ponieważ dane są przypisane geograficznie do konkretnych komponentów lub lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, zdalne zarządzanie staje się prostsze. SenseHawk usprawnia procesy związane z aktywami fotowoltaicznymi i operacje na miejscu: + Widok mapy Przesyłaj pliki KML i CAD oraz twórz widoki map dla swojej witryny. Dodawaj adnotacje, dodawaj zadania, formularze i nie tylko. Spraw, aby nawigacja w miejscu pracy była prosta. + Fotografie Przejdź się po witrynie, kliknij zdjęcie, utwórz zadanie lub dołącz do istniejącego zadania. + Pliki / Dokumenty Przesyłaj i organizuj pliki i dokumenty projektu. Udostępniaj, zarządzaj wersjami, współpracuj i dołączaj do zadań. Łatwe przekazywanie dokumentów po zakończeniu projektu. + Zadania Przydzielaj załodze niestandardowe lub szablonowe zadania wraz z listami kontrolnymi, terminami, komentarzami, dokumentami, zdjęciami i nie tylko. + Formularze Wyeliminuj formularze papierowe dzięki bogatym w funkcje formularzom cyfrowym. Digitalizuj, ustalaj reguły, zbieraj informacje, uruchamiaj przepływy pracy na podstawie danych wejściowych i nie tylko. + Czat Wbudowany czat kontekstowy ułatwia komunikację z pojedynczymi osobami lub zespołami, dzięki czemu Twoja załoga jest skupiona na zadaniu i produktywna. Nigdy nie zatrzymuj się z powodu braku informacji. + Szablony Szablony formularzy i zadań ułatwiają konfigurowanie powtarzalnych zadań i tworzenie formularzy. Utwórz szablony dla organizacji lub w ramach projektu. Udostępniaj, importuj, aktualizuj i nie tylko. + Przepływy pracy Zdefiniuj przepływy pracy w celu automatyzacji procesów. Dodawaj zatwierdzenia, automatycznie twórz zadania, sprawdzaj formularze pod kątem niezgodności i nie tylko.

