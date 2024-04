Trendspek to oparta na chmurze platforma do modelowania i analizy zasobów, która konwertuje dane (zdjęcia z dronów, czujniki, dane termiczne, GPS, BIM, LiDAR) w interaktywne cyfrowe bliźniaki 3D, do których można uzyskać bezpieczny dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Przeprowadzaj inspekcje wizualne ze swojego biurka, uzyskując pełny obraz stanu zasobów z milimetrowymi szczegółami. Wydobywaj szczegółowe informacje bez konieczności wizyty w witrynie. Użyj potężnych narzędzi do analizy defektów strukturalnych. Przeglądaj modele obok siebie, aby obserwować zmiany. Usprawnij konserwację predykcyjną poprzez dokładne monitorowanie trendów. Używane przez właścicieli zasobów i inżynierów w celu minimalizacji ryzyka i optymalizacji przepływów pracy. - Inspekcja aktywów w ciągu godzin, a nie tygodni - Redukcja personelu na miejscu - Redukcja kosztów nawet o 90% - Objęcie ponad 90% aktywów (zamiast reprezentatywnej inspekcji 20%)

Strona internetowa: trendspek.com

