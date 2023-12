Highrise to rozwiązanie CRM dla małych firm z funkcją zarządzania kontaktami i zadaniami. Oprogramowanie pozwala użytkownikom śledzić komunikację z klientami, dzięki czemu zespoły mogą przeglądać status transakcji i relacji. Kontakty można importować do Highrise z Outlooka, Gmaila i Excela i oznaczać je tagami, co ułatwia ich porządkowanie, filtrowanie i przeszukiwanie. Użytkownicy mogą także dodawać notatki i komentarze do danych kontaktowych oraz wykorzystywać niestandardowe pola danych dla osób i firm. Funkcja zarządzania zadaniami Highrise umożliwia użytkownikom tworzenie zadań, przeglądanie zadań według firmy, kontaktu lub projektu oraz dodawanie przypomnień do projektów. Użytkownicy mogą także udostępniać książki adresowe, przechowywać ważne e-maile, dołączać dokumenty do projektów i kontrolować ustawienia prywatności. Highrise udostępnia funkcję o nazwie „Good Morning”, która jest wirtualnym osobistym asystentem, który pomaga użytkownikom organizować i reagować na przychodzące działania wymagające uwagi. Oprogramowanie łączy się z MailChimp, dzięki czemu użytkownicy mogą kierować kampanie e-mailowe i wysyłać je do kontaktów. Oprogramowanie integruje się również z narzędziami innych firm poprzez API.

Strona internetowa: 37signals.com

