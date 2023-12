Oprogramowanie Salesdash CRM pomaga firmom logistycznym (pośrednikom spedycyjnym, 3PL) rozwijać nowe relacje ze spedytorami. Salesdash pomaga zespołom sprzedaży w logistyce usprawnić proces sprzedaży w celu zwiększenia sprzedaży i przychodów. Stworzony dla brokerów frachtowych przez byłego lidera sprzedaży brokerów frachtowych. Produkt najlepiej nadaje się dla tych, którzy stosują podejście do sprzedaży konsultacyjnej, mają większą listę kontaktów, chcą zapobiegać przegapieniu kolejnych kontaktów, starają się skupiać na szczegółach, mogą mieć dłuższy cykl transakcji wymagający wielu punktów kontaktu i utrzymywać spójny zasięg aby występować przed klientami. Zarządzanie zadaniami, zarządzanie kontaktami, zarządzanie rurociągami i niestandardowe raporty to podstawowe elementy Salesdash. Implementację dostosowywania pól, dodawania członków zespołu i importowania potencjalnych klientów z arkusza kalkulacyjnego można wykonać w ciągu kilku minut. Nawiąż kontakt ze swoimi potencjalnymi i potencjalnymi klientami dzięki integracji z Gmailem i Outlookiem do obsługi poczty e-mail i kalendarza. Wysyłaj e-maile do swoich kontaktów z Salesdash, twórz szablony e-maili, śledź otwarcia i wysyłaj automatyczne sekwencje. Uzyskaj łatwy dostęp do witryn firmowych, firmowych stron LinkedIn i osobistych stron LinkedIn dla tych, którzy przeprowadzają badania przed kontaktem. Salesdash zapobiega przeoczeniu kolejnych działań dzięki naszemu systemowi zarządzania zadaniami, który utrzymuje dzisiejsze i zaległe zadania przed Tobą. Salesdash sugeruje także zadania dla leadów, dla których zapomniałeś ustawić działania następcze, a system klasyfikuje je na podstawie wskaźników dla leadów, które mogą być na dalszym etapie procesu sprzedaży. Z opinii na temat Salesdash wynika, że ​​CRM jest węższym i bardziej przyjaznym dla użytkownika CRM w porównaniu do innych dostawców, dostosowanym do potrzeb brokerów frachtowych.

Strona internetowa: salesdashcrm.com

