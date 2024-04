SmartReach.io to oprogramowanie do obsługi poczty e-mail zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom planowanie i wysyłanie spersonalizowanych e-maili i dalszych informacji automatycznie ze ich skrzynek pocztowych oraz zwiększanie współczynnika odpowiedzi. SmartReach.io synchronizuje dane potencjalnych klientów z CRM z kampaniami dzięki automatyzacji przepływu pracy, a także umożliwia dodawanie potencjalnych klientów z wyszukiwania Linkedin za pośrednictwem rozszerzenia ProspectDaddy. Oprócz tego może również automatycznie synchronizować całą aktywność e-mailową potencjalnych klientów z systemem CRM poprzez automatyzację przepływu pracy. W ten sposób zmniejsza się wysiłek wkładany ręcznie przez zespół sprzedaży i zwiększa jego przepustowość, aby zamknąć więcej transakcji. Unikalne funkcje SmartReach.io - Udostępniona skrzynka odbiorcza zespołu w celu zwiększenia współpracy w zespole, kategoryzacja potencjalnych i niepotencjalnych klientów oraz raport nastrojów w odpowiedziach - Wielokanałowy zasięg za pośrednictwem kanałów takich jak Linkedin, e-mail, WhatsApp, SMS i połączenia - Bezpośrednia integracja z rozszerzeniem Chrome ProspectDaddy, aby pozyskać potencjalnych klientów informacje e-mailowe z Linkedin - Natywne integracje z CRM, takimi jak Hubspot, Pipedrive, Zoho i Salesforce oraz automatyzacja przepływu pracy w celu dodawania potencjalnych klientów bezpośrednio do kampanii smartreach.io. - Integruj się z innymi CRM-ami poprzez Zapier. - Automatyzuj działania następcze aż do odpowiedzi i zaawansowany algorytm wysyłania przypominający działanie człowieka - Zoptymalizuj dostarczanie wiadomości e-mail do skrzynki odbiorczej dzięki wbudowanej bezpłatnej weryfikacji wiadomości e-mail, miękkiemu startowi wiadomości e-mail i raportom konfiguracji dostarczania wiadomości e-mail. - Hiperpersonalizuj swoje wiadomości e-mail za pomocą programowalnych warunków w wiadomościach e-mail. - Zaawansowane funkcje zespołowe, które ułatwiają współpracę z zespołem. - Funkcje agencji, które pomagają płynnie przełączać się między różnymi klientami. - Śledź całą aktywność e-mailową, uzyskaj szczegółowe analizy i raporty do pobrania. - Synchronizuj aktywność e-mailową z systemem CRM dzięki automatyzacji przepływu pracy.

Strona internetowa: smartreach.io

