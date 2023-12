Canva to platforma do projektowania graficznego, która umożliwia użytkownikom tworzenie grafik, prezentacji, plakatów, dokumentów i innych treści wizualnych do mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, edytować projekty i przesyłać własne zdjęcia za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść”. Platforma jest bezpłatna i oferuje płatne subskrypcje, takie jak Canva Pro i Canva for Enterprise, zapewniające dodatkową funkcjonalność. Użytkownicy mogą również płacić za wydrukowanie i wysyłkę produktów fizycznych. Od 2019 r. Canva zebrała środki o wartości 3,2 miliarda dolarów i miała ponad 20 milionów użytkowników w 190 krajach. W czerwcu 2020 r. Canva zebrała 60 milionów dolarów o wycenie 6 miliardów dolarów. To prawie podwoiło ostatnią wycenę z 2019 roku.

Strona internetowa: canva.com

