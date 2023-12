Apptio to firma z siedzibą w Bellevue w stanie Waszyngton, założona w 2007 roku, która opracowuje oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem w formie usługi (SaaS). Aplikacje korporacyjne Apptio służą do oceny i komunikowania kosztów usług IT na potrzeby planowania, budżetowania i prognozowania. Usługi Apptio oferują dyrektorom ds. IT narzędzia do zarządzania pamięcią masową, aplikacjami, zużyciem energii, cyberbezpieczeństwem i obowiązkami raportowania w działach technologicznych. W 2009 roku firma była pierwszą inwestycją dla firmy Andreessen Horowitz z Doliny Krzemowej, zajmującej się kapitałem wysokiego ryzyka. Firma ma około 550 klientów różnej wielkości. 11 listopada 2018 roku ogłoszono, że Apptio zostanie przejęte przez firmę private equity Vista Equity Partners za 1,9 miliarda dolarów.

