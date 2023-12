Botco.ai to platforma zgodna z ustawą HIPAA, umożliwiająca znaczące i inteligentne rozmowy między dostawcami i konsumentami. Botco.ai to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do czatu marketingowego oparte na sztucznej inteligencji, które można wdrożyć na dużą skalę. Firma oferuje wiodące w branży funkcje tworzenia treści, czatów internetowych i uczenia maszynowego opartego na sztucznej inteligencji, aby szybko i skutecznie konwertować więcej klientów. Zintegrowany pulpit analityczny Botco.ai zapewnia kompleksowy widok kampanii na czacie w wielu kanałach, takich jak Internet i Facebook Messenger. Interfejsu opartego na API można używać do przesyłania potencjalnych klientów, transkrypcji i danych do produktów do sprzedaży i automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie, takich jak Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud i Zoho. Więcej informacji można znaleźć na stronie Botco.ai.

Strona internetowa: botco.ai

