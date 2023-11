Tribals.io is een overlevingsspel voor meerdere spelers waarin je een eiland moet maken, mijnen, bouwen en verkennen om te overleven. Tribals combineert bekende mechanismen uit games als Minecraft, Rust en ARK Survival in dit gratis en eenvoudig te spelen overlevingsspel! Kies ervoor om je eigen basis te bouwen en ga alleen of met je vrienden naar het eiland! Er is zoveel te doen, van het achtervolgen van kippen en achtervolgd worden door beren, tot het bouwen van enorme bases en het maken van allerlei gereedschappen en wapens. Creëer je eigen personage en spring het wild in om te zien hoe lang je kunt overleven. Verken het eiland, maar pas op voor je honger- en dorstniveau, zorg dat je te laag wordt en... nou, dat wil je niet weten! Met heel veel verschillende items om te verzamelen en nog meer om te maken, zul je nooit genoeg te doen hebben! Kijk hoe lang jij en je vrienden samen of tegen elkaar kunnen overleven. Tribals kunnen zowel solo als met anderen worden gespeeld, dus spring erin en bedenk hoe je wilt spelen! Kun jij het eiland veroveren en de beste stam worden? Beweging: WASDSpringen: spatiebalkHoofdactie: linkermuisknopGebruik microfoon: druk op TOOpen inventaris: TabGebruik tekstchat: EnterBouwmenu: klik met de rechtermuisknopTribals.io is gemaakt door ONRUSH Studio. Bekijk hun andere spel op Poki: Venge.io! Je kunt Tribals.io gratis spelen op Poki. Je kunt ervaring opdoen door items te maken. Ga naar het Crafting-menu door op Tab te drukken. Ja, dat kan! Je kunt kiezen uit veel haar- en baardstijlen. Je kunt ook de grootte van elk lichaamsdeel veranderen, het haar, de baard en de huidskleur veranderen, en ook wat tatoeages toevoegen! Er zijn twee soorten items verspreid over het eiland die je kunt oppakken. Het kan de inhoud zijn van de zak van een gevallen speler vol willekeurige items, of dingen die organisch groeien op het eiland. Ren over de kaart om eetbare bladeren, maïs, kokosnoten, bananen, bessen en meer te vinden! Je kunt ook op elk dier dat je tegenkomt jagen en villen. Er is een selectie slagwapens zoals een bijl, houweel, fakkel, enz. Daarnaast kun je afstandswapens maken, zoals een boog of een pistool. Of je kunt gewoon je vuisten gebruiken als je je ouderwets voelt.

Website: poki.com

