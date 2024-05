Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Build Land is een inactief/managementspel waarin jij de baas bent over je eigen eilandparadijs! Begin helemaal opnieuw en zie hoe je eiland floreert terwijl je grondstoffen verzamelt, bomen hakt, stenen mijnt en planken en stenen maakt om je domein uit te breiden. Verdedig je toren en versla monsters om waardevollere munten te verdienen. Zodra je genoeg grondstoffen hebt verzameld, ga je op pad om nieuwe eilanden te verkennen en je imperium nog verder uit te breiden! Hoeveel landen kun jij bouwen in dit spannende avontuur?

Website: poki.com

