Super Kill-BOI 9000 is een roguelike overlevingsspel waarin je een schattige robot hebt die zich voedt met de harten van de monsters die je verslaat en sterker wordt met coole upgrades. Als stickman die een stok hanteert, heb je alle hulp nodig die je kunt krijgen van je robotachtige metgezel. Raak alle beesten met je stok en voorzie Kill-BOI 9000 van hun hart, zodat het sterker kan worden. Kies uit een grote verscheidenheid aan wapens en upgrades om ze te combineren. Ontgrendel wapens, bepantsering en hoeden om je uitrusting aan te passen! Er zijn 3 kaarten en een heleboel upgrades om uit te kiezen: kanonskogels, granaten, zwarte gaten, drones, buzzsaws en zelfs synergie-updates om het effect van één kracht te vergroten. Je kunt het zelfs met je vriend spelen in de coöpmodus voor 2 spelers! Vergeet niet terug te gaan naar het hoofdmenu en de Kill-BOI-hendel over te halen in ruil voor 100 harten, zodat je wat epische buit voor je personage kunt laten vallen. Zorg ervoor dat je Super Kill-BOI 9000 deelt met je vriend en probeer het samen te spelen! Beweeg rond - WASD- of pijltjestoetsen Super Kill-BOI 9000 is gemaakt door PlayWithFurcifer. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Super Kill-BOI 9000 gratis spelen op Poki. Super Kill-BOI 9000 kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

