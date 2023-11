Doggo Clicker is een inactief clickerspel waarbij je op je hond moet klikken om hem gelukkiger te maken! Er zijn talloze verschillende upgrades die je kunt krijgen om het aantal klikken dat je maakt te vergroten - van een standaard papieren muis tot aan de Dog God! Je kunt ook een aantal coole accessoires voor de hond krijgen, zoals een kroon op je hoofd of schoenen voor je pootjes! Zodra je niveau 100 hebt bereikt, kun je prestige krijgen en nog meer schorsmunten per klik verdienen om sterker te worden! Laten we zien dat jij en je vriend het overnemen!

Website: poki.com

