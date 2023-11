Rock Paper Clicker is een clickerspel dat de klassieke rock-paper-scissor-ervaring naar een nieuw niveau tilt. Je bent in dit spel niet beperkt tot slechts enkele stenen en warenhuisobjecten. In plaats daarvan heb je te maken met water, vuur, lucht, sponzen, mensen, geweren, wolven en als je lang genoeg speelt, zelfs nog leukere verrassingen! Het is heel gemakkelijk om te spelen: klik eenvoudig op een kwestie of object uit de lijst die de huidige op het scherm verslaat. Zet je denkhoed op en probeer te visualiseren hoe deze zaken en objecten met elkaar kunnen interageren. Heb jij de beheersing die nodig is om Rock Paper Clicker te voltooien? Vernietig het gegeven item op het scherm door een ander item te selecteren dat het verslaat. Bijvoorbeeld: steen verslaat schaar. Schaar verslaat papier. Selecteer item - linkermuisklik Rock Paper Clicker is ontwikkeld door Codebolt, een game-ontwikkelingsteam in de Verenigde Staten. Dit is hun eerste spel op Poki! Rock Paper Clicker is speelbaar op je desktop. Je kunt Rock Paper Clicker gratis spelen op Poki.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Rock Paper Clicker. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.