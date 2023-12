Speel Super Sus -Who Is The Impostor gratis online met de mobiele cloud van now.gg. Super Sus is het actiespel met sociale aftrek van PIProductions waar je de hele nacht wakker van blijft! Om de schuldigen te vinden, gebruik je sociale deductie- en misleidingstalenten en overtuig je medebemanningsleden om je te geloven! Speel online met maximaal negen andere echte mensen terwijl je probeert het mysterie van de bedriegers te ontcijferen. Om dichter bij het uitzoeken te komen wie de bedriegers zijn, voer je onderzoeksopdrachten uit. Maar wees gewaarschuwd: de bedriegers behoren tot de groep en zullen er alles aan doen om de bemanning te “doden”!

Website: now.gg

