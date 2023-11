Amogus.Fun is een gratis te spelen sociaal deductiespel. Het is eigenlijk Among Us, maar dan in 3D en in de browser. Er zijn bemanningsleden en bedriegers. De bemanningsleden moeten de bedriegers executeren om te winnen. De bedriegers moeten de bemanningsleden doden om te winnen.

Website: amogus.fun

