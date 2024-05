Match Bee is een uitdagend match-3-puzzelspel. Als hardwerkende bij is het jouw taak om bloemen bij elkaar te zoeken en binnen de tijdslimiet voldoende honing uit de honingraat te verzamelen. Verbind 3 of meer dezelfde bloemen horizontaal of diagonaal. Hoe meer bloemen je matcht, hoe hoger je score! Houd de tijd in de gaten. Je zult het level niet halen als je niet op tijd voldoende honingpeulen verzamelt. Hoe sneller je de taak voltooit, hoe meer sterren je verdient! Als je vastloopt, kun je altijd de speciale bijen gebruiken om je te helpen. Hoe snel kun jij alle honing verzamelen?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Match Bee. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.