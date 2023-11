Snijd het touw door en gooi een flippy, slappe lappenpop uit het scherm! Dit leuke natuurkundespel vereist concentratie en geduld om je sneden, slagen en sneden perfect te timen om het personage uit beeld te slingeren. Verwijder rode blokken met een klik op de knop en bouw vervolgens momentum op om de stickman richting een snelle uitgang of een bodemloze put te laten slingeren. Elk niveau is moeilijker dan het vorige, met instructies voor nieuwe bewegingen van het ene niveau naar het volgende. De tijd tikt af met je score, dus wees er snel bij om de hoogst mogelijke score te behalen. En hoe hoger je score, hoe meer gouden sterren je ontvangt voor het decimeren van de stickman.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Slash the Rope. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.