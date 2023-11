Denk je dat je een reactiemeester bent? Speel het Glitch Dash-spel en ontdek het! Glitch Dash is een tegelijkertijd sereen en stressvol first-person obstakelontwijkingsspel waarin je alert moet blijven om te overleven. Je kunt Glitch Dash gratis spelen, maar elke seconde is kostbaar als je uitwijkt om diamanten te verzamelen en uit de weg blijft van stuiterende gevaren die onmiddellijke dood betekenen! Diamanten kopen checkpoints en spaarpunten, dus blijf verzamelen. Deze versie van Glitch Dash online is de enige echte manier om het spel te ervaren zoals ontwikkelaar David Marquardt het bedoeld heeft, dus speel Glitch Dash nu meteen op Poki om je vaardigheden te testen! Besturing: Pijltjestoetsen - Beweeg de spatiebalk - JumpTips en trucs: - Glitch Dash is een heel moeilijk spel, dus raak niet ontmoedigd als je vastloopt – blijf het gewoon proberen! - Elke diamant is het verzamelen waard, maar als je hem gewoon niet kunt bemachtigen, concentreer je dan op het voltooien van het level. Over de maker: Glitch Dash is gemaakt door solo-ontwikkelaar David Marquardt, gevestigd in Zweden. Andere spellen van David zijn onder meer het kameleonpuzzelspel Pull My Tongue.

