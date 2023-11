House of Hazards is een grappig behendigheidsspel gemaakt door NewEichGames. In House of Hazards race je om verschillende taken te voltooien in een flat waar je tegenstanders in realtime naar je stappen kijken en vallen opzetten om je te verslaan. Vermijd obstakels zoals vallende lampen en zwaaiende kasten om al je doelstellingen te voltooien en de ronde te winnen. Zorg er op dezelfde manier voor dat je tegenstanders hun taken niet voltooien door op het juiste moment je eigen vallen te activeren. Let aan het einde van elke ronde op het rad van fortuin om de regels van de volgende ronde te leren. Ben je klaar voor een gevaarlijk leuke tijd? House of Hazards is zo verslavend dat er een waarschuwing bij hoort! Speler 1 Speler 2 House of Hazards is gemaakt door NewEichGames, een game-ontwikkelingsbedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Je kunt ook hun games Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers en Ping Pong Chaos spelen op Poki.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan House of Hazards. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.