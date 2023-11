Greg de kameleon heeft honger, en alleen popcorn zal hem tevreden stellen! Help Greg zijn buik te vullen met zijn favoriete eten door meer dan 85 smakelijke, belastende puzzels op te lossen in 5 werelden in Pull My Tongue. Trek Gregs tong richting de popcorn, maar pas op dat je de zappers, stekels en andere gevaren ontwijkt die hem de weg versperren! Als dat nog niet genoeg is om je puzzelkennis te testen, kun je in elk level van Pull My Tongue ook 3 sterren verzamelen, zodat je kunt pronken met je scherpzinnigheid EN Greg kunt helpen een lekker tussendoortje te pakken! Over de maker: Pull My Tongue is gemaakt door solo-ontwikkelaar David Marquardt gevestigd in Zweden. Andere spellen van David zijn onder meer de eindeloze puzzelloper Glitch Dash.

Website: poki.com

