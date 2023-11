G-Switch 3 is een behendigheidsspel dat de zwaartekracht tart en het derde deel van de G-Switch-serie van Serius Games. In de game kun je met maximaal zeven vrienden spelen in de multiplayer-modus, of alleen spelen in de Campaign- en Endless-modi. Wissel tussen muren, vloeren en plafonds en probeer een reeks dodelijke vallen te overleven! Speel G-Switch 3 gratis en ontdek of jij het in je hebt. Blijf daar niet alleen staan ​​– ga de online uitdaging van G-Switch 3 aan en beheers je omgeving! Linkermuisknop / willekeurige toetsenbordtoets - SwitchG-Switch 3 is gemaakt door Serius Games, werkzaam in Portugal. Ze zijn ook de bedenker van G-Switch en G-Switch 2.

