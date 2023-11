Fleeing the Complex is de vijfde en laatste game uit de Henry Stickmin-legacy-serie. In dit spel is het jouw doel om Henry Stickmin te helpen ontsnappen uit Holding Cell B! Je kunt ervoor kiezen om langs bewakers te sluipen, door controleposten te breken of een wapen te pakken en te vechten. Vind de sleutels van de vrachtwagen en rijd weg! Je kunt alle Henry Stickman-spellen op Poki vinden om nu gratis online te spelen. Gebruik de linkermuisknop om met objecten te communiceren. Fleeing the Complex is gemaakt door Puffballs United. Speel hun andere legendarische Henry Stickmin-spellen op Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond en Infiltrating the Airship

Website: poki.com

