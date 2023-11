Escaping the Prison is het tweede deel van de Henry Stickmin-legacy-serie. Je doel is om langs de bewakers te komen zonder gepakt te worden. Je kunt in elke fase van het tijdspel kiezen uit een verscheidenheid aan tools: Bestand, Mobiele telefoon, Boren, NrG Drink, Teleporter en Raketwerper. Als je de juiste keuzes maakt, kom je er misschien levend uit! Heb jij alle mogelijke eindes al bedacht? Je kunt ontsnappen aan de Lame Way, de Sneaky Way of de Badass Way! Je kunt alle Henry Stickman-spellen op Poki vinden om nu gratis online te spelen. Gebruik de linkermuisknop om met objecten te communiceren. Maak gebruik van de verscheidenheid aan hulpmiddelen op elk niveau om voorbij de bewakers te komen. Escaping the Prison is gemaakt door Puffballs United. Speel hun andere legendarische Henry Stickmin-spellen op Poki: Breaking the Bank, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship en Fleeing the Complex

Website: poki.com

