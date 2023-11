Breaking the Bank is het eerste deel van de populaire Henry Stickmin-gameserie. Help Henry Stickmin bij het inbreken in een bank die midden in de woestijn ligt. Kies een van de risicovolle beslissingen en kijk hoe de rest van het verhaal zich ontvouwt. Je kunt tunnels graven, explosieven gebruiken, boren met lasers, slopen met sloopkogels, een teleporter gebruiken of zelfs een vermomming! Zorg ervoor dat je Breaking the Bank meerdere keren speelt om alle eindes te krijgen. Je kunt alle Henry Stickman-spellen op Poki vinden om nu gratis online te spelen. Gebruik de linkermuisknop om met objecten te communiceren. Breaking the Bank is gemaakt door Puffballs United. Speel hun andere legendarische Henry Stickmin-spellen op Poki: Escaping the Prison, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship en Fleeing the Complex

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Breaking the Bank. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.